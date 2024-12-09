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Meteorolojiden 'şiddetli ve çok şiddetli' yağış uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 08:24, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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