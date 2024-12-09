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Otoparkta bulunan elektrikli araçta yangın: Bina tahliye edildi

Başakşehir'de, 14 katlı binanın kapalı otoparkındaki elektrikli araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, site sakinleri tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 08:43, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:29
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İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri tedbiren tahliye edildi.

Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'ndeki 14 katlı sitenin otoparkında şarja bağlı olduğu öğrenilen bir otomobil yanmaya başladı.

Dumanı fark eden güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, site sakinlerini dumandan etkilenmemeleri için yangın merdivenleriyle tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, site içindeki dumanın dağılması sağlandı.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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