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Çocukların kavgası sokağı karıştırdı: 4 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, sokakta park halindeki araçlar zarar gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 09:35, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:41
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Çocukların kavgası sokağı karıştırdı: 4 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çocukların aileleri de olaya dahil oldu. Sopalar, bıçaklar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp edilerek yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, grubu güçlükle ayırırken kavga sonucu park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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