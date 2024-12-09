Deniz kirliliğinin önüne geçmek için EGDS adımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi; denetim tekneleri ve insansız hava aracının (drone) yanı sıra, denizlerdeki denetimlerini artıracak Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ni (EGDS) hayata geçirdi. Bu kapsamda 'Elektronik Gemi Denetleme Sistemi İzleme Merkezi'ni kuran Büyükşehir, denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek, kirliliğe geçit vermiyor.

Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Gemi kaynaklı atıkların önüne geçmek için deniz yetki sahasının 7/24 izlenmesini hedefleyen Büyükşehir, kirliliğe sebep olan deniz araçlarına caydırıcı etki oluşturulması amacıyla idari yaptırım uygulayarak, çevre bilincini kentin dört bir köşesine taşıyor.

"Amacımız; Mersin Limanı'na gelen deniz araçlarının denetimini 7/ 24 sağlamak"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Türkiye'de deniz denetiminde yetkili olan 2 belediyeden bir tanesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti. Kente ticari amaçla gelen deniz araçlarının denetimlerinin Büyükşehir tarafından yapıldığını vurgulayan Halisdemir, "Amacımız; Mersin Limanı'na gelen gemilerin, denizimize atık bırakmasının önüne geçmek ve denizimizi korumak. Mersin, 321 kilometre kıyı şeridi olan nadide şehirlerden birisi. Vatandaşlarımız, denizimizin her noktasından yararlansın istiyoruz ve bu noktada elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Elektronik Gemi Denetleme Sistemi İzleme Merkezi'ni 7 Ekim'de faaliyete aldıklarını aktaran Halisdemir, Çeşmeli-Kulak arasında kalan mevkide Seyhan Nehri'ne kadar toplam 53,5 kilometrelik kıyı şeridini 26 kamera ile yakından izlediklerini belirtti. 7/24 esası ile çalışma yürüttüklerini belirten Halisdemir, "Kabiliyetimizi her geçen gün artırıyor ve bunu teknoloji ile de destekliyoruz. Amacımız ceza kesmek veya idari yaptırım uygulamak değil, caydırıcı olmak. Almış olduğumuz kameralar aracılığı ile 3,5 kilometre açığa kadar çok detaylı inceleme yapabiliyoruz. Gözümüzden kaçan bir şeyin olmaması adına da EGDS ile kayıt altına alıyoruz" dedi. Geçen sene 5 bin 400'ün üzerinde ticaret gemisinin kente geldiğini sözlerine ekleyen Halisdemir; denizin kirlenmemesi için sıfır taviz anlayışı ile hareket ettiklerini ve bunun için her türlü çalışmanın devam ettirileceğini dile getirdi.

EGDS hakkında

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS); Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altında kalan kıyı bandında, Çeşmeli-Kulak arasında kalan bölgede Liman sahası dahil toplam 25 lokasyonda, gemi ve deniz araçlarının yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera ve radar destekli teknoloji ile 7/24 takip edilmesine yönelik olarak 7 Ekim 2024 itibariyle faaliyetine başladı.

EGDS; sistem izleme sahası, teknik altyapısı, yazılım, tek bir merkezden yönetilmesi özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde faaliyete geçirilmiş en önemli çevre koruma ve denetim sistemlerinden biri olan EGDS, tamamen kablosuz ve internet altyapısı olmadan kapalı devre çalışıyor. EGDS ile ayrıca güvenlik ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi konusunda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının da etkin mücadelesine destek sağlanması planlanıyor.