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Öğrencileri taşıyan okul servisi ticari araçla çarpıştı: 9 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 10:08, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:25
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Öğrencileri taşıyan okul servisi ticari araçla çarpıştı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Refik Cesur Caddesinde E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya'nın kullandığı 06 S 70067 plakalı okul servis aracına Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar'ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak yola savruldu.

Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı.

Kazazedelere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi.

Ağır yaralanan öğrenci Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolu ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

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