TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.
Sponsorlu İçerik
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
İki kurumun personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin faiz ile ilgili iptal kararı Resmi Gazete'de
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
İş dünyasından çağrı: Kamuya harcama reformu gelmeli
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Konut alamayan otomobile yöneldi: Rekor gelebilir
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
Kabine 'Suriye' ana gündemiyle toplanıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Erdoğan, 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarını açıkladı
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Sahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılık
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
Bakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilirler
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Cevdet Yılmaz: Suriye halkı için yeni bir dönem başladı
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A, 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacak
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
Dışişleri Bakan yardımcısı, Esad'ın devrilmesi sonrası bu videoyu paylaştı
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
DMK değişiyor! Memur maaşları ve ikramiye tutarları artacak
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
'İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur'
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad, Şam'dan ayrıldı
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?

Kasım ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 10:27, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:29
Yazdır
TÜİK açıkladı: Kasım'da en çok kazandıran yatırım aracı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolra yüzde 0,04, külçe altın yzüde 0,63 ve euro yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve euro yüzde 4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda en çok ne kazandırdı?

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,62, dolar yüzde 7,18, euro yüzde 8,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber