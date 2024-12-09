Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak

Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net