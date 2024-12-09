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Türkiye, tarımda AB ülkelerinden daha az pestisit kullanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirirken Türkiye'nin hektar başına Avrupa Birliği (AB) ortalamasından daha az pestisit kullandığı belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 11:12, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:13
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Türkiye, tarımda AB ülkelerinden daha az pestisit kullanıyor

Bakanlık tarafından bitkisel üretimde zararlı organizmalar nedeniyle oluşabilecek verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla zirai mücadele tedbirleri alınıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda güvenliğinin üst seviyede sağlanması, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli durumlarda tarım ilaçları kullanılabiliyor.

Bakanlık, tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması, insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi için son yıllarda çeşitli çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda, kimyasal kullanıma alternatif mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla entegre mücadele projeleri uygulanıyor. Proje uygulama alanı 0,28 milyon dekar alandan 4,6 milyon dekara çıkarıldı.

Pestisit kullanımına alternatif olan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılıyor. Desteklemenin başlamasıyla uygulama alanı hızla arttı.

223 aktif madde yasaklandı

Ülkede AB'ye uyum kapsamında çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri tespit edilen 223 aktif madde yasaklandı. Üreticilerce bu aktif maddeler yerine daha güvenli pestisitlerin kullanılması sağlanıyor.

Ayrıca pestisit kalıntısı riski görülen ürünlerde 2022-2025 yıllarını kapsayan Kalıntı Eylem Planı uygulamaya alındı. Plan kapsamında 11 ürüne ilişkin (Biber, portakal, limon, mandalina, greyfurt, marul, maydanoz, ıspanak, üzüm, ayva, nar), 12 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Denizli ve Manisa) teknik personel eğitimi, üretici farkındalığının artırılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, TARİŞ, Tarım Kredi Kooperatifleri, bölgesel kalkınma ajansları, yerel idare müdürlükleri gibi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalar yapılıyor.

Pestisit karnesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İstatistik Bölümü tarafından her yıl sonunda ülkelerin pestisit tüketimine ilişkin bilgileri yayımlanıyor. Bu bilgilere, FAO Kurumsal İstatistik Veri Tabanı (FAOSTAT) üzerinden ulaşılabiliyor. Bu kapsamda FAO tarafından en son 2022 yılına ilişkin veriler açıklandı.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların sonuçları bu verilere de yansıdı

Söz konusu verilere göre, 2022'de hektar başına pestisit kullanımında dünya ortalaması 2,26 kilogram olarak hesaplandı. Türkiye'de de kullanım oranı buna paralel gerçekleşti.

Diğer ülkelere bakıldığında ise söz konusu oran Kanada'da 2,42, İngiltere'de 2,81 ve ABD'de 2,85 kilogram oldu.

AB ülkeleri ortalaması ise 3,2 kilogram olarak kayıtlara geçti. Oran, Fransa'da 3,67, Almanya'da 4,14, İtalya'da 5,38 ve Hollanda'da 10,86 kilogram oldu. Japonya'da söz konusu oran 11,24 kilogramı buldu.

Rapora göre, dünya ortalaması ve dikkati çeken diğer ülkelerin hektar başına kullandıkları pestisit miktarları (kilogram) şöyle:

Dünya2,26
Türkiye2,26
Kanada2,42
İngiltere2,81
ABD2,85
AB ülkeleri3,2
Fransa3,67
Almanya4,14
İspanya4,59
İtalya5,38
Hollanda10,86
Japonya11,24

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