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Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelandan acı haber: 4 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesinde, dün Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelanda toprak altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 13:28, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:37
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Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı sanılan otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

- "4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere baş sağlığı diliyorum"

Çalışmaları yerinde takip eden Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere, bulundukları alanda 8 Aralık saat 03.15'te büyük bir heyelan meydana geldiğini anımsattı.

Kara yolunun iki yönlü trafiğe kapandığını belirten Ergün, dün saat 22.00 civarında yoğun bir çalışma sonucu yolun tek şeridini ulaşıma açtıklarını söyledi.

Ergün, toprak altında araç olabileceği ihtimali üzerine yaptıkları bir çalışma da olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O çalışmada PTS kameralarını, giriş çıkış kameralarını izleyerek bir araçtan şüphelendik. Nitekim o şüphelerimizde bugün haklı çıktık. Bu sabah AFAD Başkanlığımızdan değerli genel müdürümüz, daire başkanımız geldi. MTA uzmanlarımız geldi ve onların dron ile manyetik tarama yaptıkları bir sistem var. Bu sitemle iki kritik nokta belirlediler. Kritik noktada çalışmaya başladık. Birinci öncelik olarak belirledikleri yerde bugün araca ulaştık, aracın içinde de 4 kişinin cansız bedenine ulaştık. Az önce cenazeler otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildi."

Söz konusu kişilerin ailelerinin bölgeye geldiğini ifade eden Ergün, "Aileler otopsiden sonra cenazelerini teslim alacaklar. Ben 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Bir kez daha burada bütün hemşehrilerimize, Artvinlilere, bütün milletimize 'Geçmiş olsun.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergün, teknik desteğin önemine işaret ederek, Rize ve Trabzon valileri, tüm kamu kurumları ve arama ekiplerinin katkılarının altını çizdi.

Bir gazetecinin heyelanlı bölgede alınacak önlemlerle ilgili sorusuna da cevap veren Ergün, "Bunun teknik çalışmasını Karayollarındaki arkadaşlarımız yürütürler. AFAD yine burada çalışma yapıyor. Özellikle İTÜ'den gelen hocalarımız var, AFAD koordinesinde onlar da risk değerlendirmesi yapıyorlar çevre alanlarda. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz." yanıtını verdi.

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