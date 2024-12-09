Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 'devrim bayrağı' asıldı
Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 12:27, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:28
Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.
Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.