Kaçak kazıda Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

Kazı bölgesindeki aramalarda Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen obje ile motifli mezar taşı parçaları ele geçirildi.

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