AGS'de o konulardan soru sorulmayacak

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği kulis bilgisine göre; AGS Türkçe soruları arasında Dil Bilgisi'nin, Matematik'te de artık Geometri'nin sorulması planlanmıyor.

Konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapan Üzen, AGS konu dağılımının bu hafta netlik kazanacağını belirtti.

Sınav süresi hakkında da bir paylaşım yapan Edip Üzen, AGS oturumunda sürenin 110 dakika, ÖABT Sözel bölümler için sürenin 70 dakika, sayısal bölümler için ise sürenin 90 dakika şeklinde planlandığını ifade etti.