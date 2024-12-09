Bakan Bolat: Asgari ücret fırsatçılarına müsaade etmeyeceğiz

Bakan Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, enflasyonun düşürülmesi için Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerine işaret eden Bolat, "Bu anlamda perakende sektörü çok önemli rol oynuyor. Türkiye'de 2023 itibarıyla yaklaşık 60 trilyon liralık ticaret hacmi var. Bunun içinde perakende ticaret sektörünün hacmi 10,5 trilyon lira." ifadesini kullandı.

Bolat, bu sektörde gıda perakendeciliğinin öne çıktığını, organize perakendeciliğin dünyada ve Türkiye'de pazar payının arttığını söyledi.

"Dezenflasyonist süreç başarıyla ilerliyor"

Gıda enflasyonunun bu yılın yaz aylarında TÜFE'nin altında kaldığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Gerek üretim arzının yüksekliği, gerekse de yaptığımız sektörel düzenlemeler ve denetimlerle bunu sağlamıştık. Kış ürünlerinin piyasaya turfanda olarak gelmesi ve hava şartlarının kötüleşmesiyle gıda enflasyonunun kasım itibariyle bir miktar yükseldiğini gördük. Ticaret Bakanlığı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Hazine ve Maliye bakanlıklarımızla bir bütün halinde hareket ediyoruz. Hedefimiz, öncelikli olarak enflasyonun 2026 sonuna kadar tek haneli rakama düşürülmesi. Bu konuda kararlıyız. Dezenflasyonist süreç başarıyla ilerliyor. Bu konuda perakende ticaret sektörüyle yakın diyalog ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bolat, düzenlemeleri yaparken ilgili tarafları dinlediklerini ve bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sektörel denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Bolat, piyasadaki fırsatçı uygulamaları engellemek için devlet ve hükümet olarak varlık gösterdikleri vurguladı.

"Bakanlık ekipleri birlikte çalışıyor"

Bolat, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunurken, bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerde hem de ihbarlarda rastladıklarını söyledi.

Asgari ücretin temmuz ayında artırılmadığını anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Asgari ücretin adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar görüyoruz, denetimlerde rastlıyoruz, bunlara müsaade etmeyeceğiz. Sonuçta asgari ücret 2025 yılı başında yürürlüğe girecek ve çalışanlara ilk ödeme 31 Ocak 2025'te yapılacak. Maalesef işte döviz konusunda 'Ya bu döviz düşük kaldı, hemen biz olabilecek dövize göre fiyatı artıralım' ya da bir girdi malında artış olduğunda 'hemen zam yapalım' gibi ve 'Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz ve denetimler yapıyoruz. Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman bakanlıklarının denetim ekipleri birlikte çalışıyor ve koordineli şekilde görevlerini yapıyor. Perakende ticaretle iştigal eden sektör yetkililerinden bu konuda işbirliği bekliyoruz."

Düşük enflasyon ve yüksek büyüme sürecine çok kısa süre sonra ulaşılacağını belirten Bolat, bunu tüm kesimlerle el birliği yaparak başaracaklarını sözlerine ekledi.