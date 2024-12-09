Kırklareli'nde bir haftada 75 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 15:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:01
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 75 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.