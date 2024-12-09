Samsun'da miras kavgası: 2 yaralı

Buradaki 5 katlı ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç, Sultan Ahmet Ç. ile halasının eşi Mutlu İ. arasında miras dolayısıyla tartışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret için Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki akrabalarına gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net