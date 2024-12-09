Hazine 46,2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde 46 milyar 161,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir yüzde 12,5 kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,81 oldu.

Nominal teklifin 53 milyar 208 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 604 milyon lira, net satış 21 milyar 161,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 49 milyar 437 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece toplam 46 milyar 161,9 milyon lira borçlandı.