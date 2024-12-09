İmamoğlu'nun Atatürkle ilgili sözleri uydurma çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Programda Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi ve muhaliflerin elde ettiği zafere değinen CHP'li İBB Başkanı, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek bölgede 'anahtar ülke olamadığını' iddia etti.

Atatürk'e ait dediği söz uydurma çıktı

Ekrem İmamoğlu söz konusu programda 2012 yılındaki baskısında CHP yandaşı Sözcü gazetesinin de manşetten verdiği Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu iddia edilen sözleri okudu.

Atatürk'e isnat edilen sözde "Bir gün, birinci cihan harbinden sonra Ortadoğu'da kurulan suni devletlerin halkları ayaklanacaktır. O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri, bu halkların değil emperyalist güçlerin yanında yer alırsa aynı akıbete kendileri uğrayacaktır ve Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele haddini bildiren Türk halkı onların da hakkından gelecektir." ifadeleri yer alıyor.

Ancak İBB Başkanı'nın büyük bir iştahla okuduğu sözlerin uydurma olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya uydurması

"Erdali" isimli bir X kullanıcısı söz konusu metni 2012'de Facebook'ta dönen uydurma Atatürk sözlerinden dolayı test için kendisinin uydurduğunu söyledi.

"Bu metni 2012 yazında facebookta dönen uydurma atatürk sözlerinden ikrah edip oturup yazdım. Dandik bi facebook sayfasından saldım. Amacım kaç günde benim sayfama düşecek diye test etmekti." diyen kullanıcı, 1 hafta sonra uydurduğu sözü Sözcü'nün manşete taşıdığını belirterek şunları yazdı;

"Sözcü'nün manşetinde gördüm dehşete düştük"

1 hafta sürmedi "öğretmen maaşı vekil maaşı olsun" gibi sözlerle beraber benim sayfama da düştü. Arkadaşlarla güldük eğlendik. Deney başarıyla sonuçlandı. Bi hafta sonra sözcü gazetesinin manşetinde gördüm. Dehşete düştük tabi. İsnat edilen abdli gazeteci ve röportaj var elbette. Ama orda paşa "serbest ekonomiye geçmek istiyoruz abd bizi desteklesin" falan diyor. Böyle kehanet falan yok.

"İki aptallık var"

Burda iki aptallık var. Biri o tarihte cihan harbine "1." denmiyor. Çünkü henüz. 2. Yok. Yazı aslında Erdoğanın duruşunu destekliyor. "İsyan eden ortadoğu halklarının yanında durun, devletlerin değil" diyor. Esad ı değil ÖSOyu tutuyor metin. Ama bunu farketmeden atladılar. Sonra engin ardıç bunu yazdı böyle bi söz yok diye. ABD'Lİ galiba türk bi akademisyen kaynak gösterdiğim röportajı buldu "yok kardeşim öyle bi şey" diye yazdı. Renkli günlerdi. Eğlendik. Bitti diyemiyorum Ekrem de metindeki bu iki problemli yeri anlamadan keramet aramış."