Samsun'a şehit ateşi düştü
Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 24 yaşındaki Samsunlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı şehit oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 17:32, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:33
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.
Kazada 6 asker şehit oldu.
Kazada hayatını kaybeden askerlerden birinin Samsun Havza ilçesi doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı olduğu bilgisine ulaşıldı.