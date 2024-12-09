Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu belirtildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 18:01, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:05
Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit olduğu haberini Rize'nin ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi.
Acı haberi alan şehidi mahalle muhtarı olan babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit teğmenin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Dün doğum günüydü
Akrabaları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin yakınları evin önünde taziyeleri kabul etti.
Bekar olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu bildirildi.MSB: Helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi