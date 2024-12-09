Erdoğan, burs ve öğrenim kredisi yeni tutarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittik" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredi tutarlarıyla ilgili detayları paylaştı.

Erdoğan, şunları ifade etti:

"2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Ön lisans ve lisans için 3 bin liraya, yüksek lisansta 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 9 bin liraya çıkardık. Yenş burs miktarlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum".