AGS konu dağılımı nasıl olacak?
Yeni uygulanacak Akademik Genel Sınav (AGS) ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in açıklamalarına göre, "AGS'nin soru sayısı, süreleri ve konu ağırlıkları netleşme aşamasında. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin yürüttüğü çalışmaların bu hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 20:39, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 22:15
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in açıklamalarına göre; AGS'de toplam 80 soru sorulacak ve sınavın süresi 110 dakika olacak. ÖABT'de ise sözel yetenek bölümü için 70, sayısal yetenek için 90 dakika süre öngörülüyor.
Yeni düzenlemeye göre AGS'deki Matematik soruları arasında geometri, Türkçe soruları arasında ise dil bilgisi yer almayabilir.
Konu ağırlıkları ise şu şekilde planlanıyor:
- Sözel Yetenek: %20
- Sayısal Yetenek: %20
- Tarih: %15
- Coğrafya: %10
- Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi: %25
- Mevzuat: %10
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM arasında devam eden çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve resmi detayların duyurulması bekleniyor.