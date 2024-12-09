Bahçeli'den Bakırhan'a alkış

Konuşması bitip kürsüden inerken Bahçeli ve MHP'li milletvekillerinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladıkları görüldü.

Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

Bahçeli'den DEM liderine alkışlar.



Meclis'te bütçe üzerine konuşan DEM Parti eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ı konuşmasının sonunda MHP lideri Devlet Bahçeli uzun süre alkışladı. pic.twitter.com/d9iHwNWxAG serbestiyet (@serbestiyetweb) December 9, 2024

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

Bakırhan konuşmasında, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, "DEM Parti olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız. Meclis bir çözüm ile anılmalı" mesajı verdi.

TBMM'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'deki Genel Kurul toplantısında da Bahçeli DEM'lilerin ellerini sıkarak kamuoyuna mesaj vermişti.