Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

Şüpheli E.Ö. ile takside yolcu olarak bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaköy Mahallesi'nde ticari taksi durduruldu. Taksideki yolculardan E.Ö'nün çantasında 307 sikke ile obje ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net