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AK Parti'den 'Alternatif Sistem' vurgusu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece küresel güç olmayı değil, mevcut çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem kurmayı hedeflediğini ifade etti. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan Güler, uluslararası raporların sipariş üzerine hazırlandığını ve bu tür dayatmaları kabul etmediklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2024 22:59, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 23:09
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AK Parti'den 'Alternatif Sistem' vurgusu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin, yalnızca küresel güç olmayı değil, var olan çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem kurmayı hedeflediğini belirtti.

Güler, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Geçen yılki bütçe görüşmelerinde, sipariş üzerine hazırlanan ve hedefi belli olan endekslerle ülkelere sistem dayatılmaya çalışıldığını aktaran Güler, bu raporları kabul etmediklerini söyledi.

Abdullah Güler, "Endeks sever bazı muhalif kesimler, sözde raporları, o raporlarda işlenen tezleri mutlak doğru kabul edip o yalanlar üzerine siyaset inşa etmeye devam ediyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak o küresel plana gönüllü olarak hizmet ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Panama Belgeleri", "Pandora Belgeleri", "Pegasus Projesi" gibi geniş çaplı belge ve veri sızıntılarını dünya gündemine taşıyan, önde gelen araştırmacı gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) en büyük fon sağlayıcısının ABD hükümeti olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Güler, OCCRP'nin bütçesinin yarısından fazlasının ABD tarafından karşılandığını kaydetti.

Abdullah Güler, "Demek ki neymiş? Parayı veren düdüğü çalıyormuş. Bağımsız gibi pazarladıkları kuruluşlara kendi düdüklerini çaldırıyorlarmış. Göstermeye çalıştığım aslında şudur; kabul etmesek de görmemiz gerekiyor ki dünyada hakim bir yapı var. Size dayatılan raporları, aklınızla oynayan endeksleri elinize alıp 'Bakın Türkiye neredeymiş?' diye oradan siyaset üretmeye kalkarken bir kez daha düşünün." diye konuştu.

İnsan hakları söylemlerinin, mazlumların kanıyla yazılmış bir tiyatro sahnesine dönüştüğünü ifade eden Güler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının yok sayılamayacağını belirtti.

- "Türkiye artık kendine güveniyor"

AK Parti Grup Başkanı Güler, dünyada insanların açlıktan öldüğünü hatırlatarak, savaşların, "barış" adı altında pazarlandığını vurguladı.

Türkiye'nin, mazlum milletlerin umudu, kendi yolunu çizen bir ülke olduğuna işaret eden Güler, tüm dünyada umut ışığı yakmak için çalışacaklarının altını çizdi. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, artık eskisi gibi başkalarının tanımlarıyla yetinen bir ülke değildir. Türkiye, yalnızca bir küresel güç olmayı değil, var olan çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem kurmayı hedeflemektedir. Türkiye artık kendine güveniyor. Ekonomimiz, altyapımız, savunma sanayimiz, teknolojimiz güçleniyor ve gelişiyor. Ancak mesele yalnızca güçlü olmak değil, bu gücü nasıl kullandığımızdır. Bizim meselemiz, kendi yolumuzu çizerken dünyaya yeni bir yol gösterebilmektir. Bu yol, insanı, adaleti merkeze alan bir düzendir. Bizim iddiamız, yalnızca kendimiz için değil insanlık için bir kurtuluş reçetesi sunmaktır."

Milletin kaderini değiştirecek iradeyi ortaya koyduklarını belirten Abdullah Güler, Anadolu'nun bağrından kopan hakikatin, dünyaya yeni bir yol, yeni bir umut olacağını vurguladı.

Güler, hükümet programlarındaki hedeflere ulaşmak için bütçelerin önemli bir araç olduğunu da anlattı.

- "SGK borcunu dahi ödeyemeyen bir belediye metro yapacak öyle mi?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu yılki bütçesinin şirketlerle 1 trilyon lira olduğunu, bu bütçenin nereye harcanacağını göreceklerini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Biz İBB'yi devrettiğimizde Sosyal Güvenlik Kurumuna sadece 200 milyon lira borç var. Resmi kayıtlar orada. Peki 2024'ün Eylül ayında ne olmuş? 8,3 milyar liraya çıkmış. SGK borcunu dahi ödeyemeyen bir belediye, altyapı, metro, yol yapacak, içme suyu getirecek, öyle mi? Peki Ankara ne yapıyor? Onun da 5,9 milyar lira. 25 yıldır İzmir'i yöneten, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu seneki bütçesi 45 milyar lira. Seneye ne kadar kullanacak? 84 milyar lira kullanacak. Körfez kirliliği var, ne kadar harcamışlar? Atık su, çevre hizmetleri, altyapı noktasında bu parayı harcamanız lazım. 45 milyar liranın bir kuşunu dahi harcamamışlar. Niye acaba?"

Abdullah Güler, "konser belediyeciliğinin" de kayıtlara girdiğini söyledi.

Son 22 yılda elde edilen kazanımlarla ekonominin, Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla başlangıç yaptığını belirten Güler, 2025 yılı bütçesinin 14 trilyon 731 milyar lira olduğunu, eğitim bütçesinin bu yıl için 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.

Sağlık alanına büyük önem verdiklerini ifade eden Güler, sağlık hizmetleri için 2025 yılı bütçesinde 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 2025 yılı bütçesinin AK Parti iktidarlarının 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7'nci, Türkiye Yüzyılı'nın ise 2'nci bütçesi olduğunu sözlerine ekledi.

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