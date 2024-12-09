Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz" dedi.

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