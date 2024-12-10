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10 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

10 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 00:02, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:05
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10 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla 8'incisi düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesindeki programı kapsamında Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak Dervişoğlu, Dulkadiroğlu ilçesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklamasının ardından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hatay/11.30/12.45/13.30/Kahramanmaraş/16.00/17.00/18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kriz İletişimi Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu ile 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yapacak.

(TBMM)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek.

(Ankara/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Kriz İletişimi Çalıştayı" düzenlenecek.

(Ankara/09.00)

3- Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak. Şehitlerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

(Isparta/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edeceği maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak, sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.00/17.30)

3- Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine konuk olacak.

(Tenerife/23.00)

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmberg, C Grubu'nda VakıfBank ise Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Macaristan'ın MBH takımını konuk edecek, Kuzeyboru ise Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Mulhouse/21.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Şırnak/15.00)

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