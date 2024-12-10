Sağlık Bakanlığı 2025 yılı içerisinde 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2024/427

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2025 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

09/12/2024 TARİHLİ VE 2024/427 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

4924 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE 1/1/2025 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2025 YILINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK HİZMET BİRİMLERİ