Ücretsiz taşıma desteği artırıldı

Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık destek miktarı 3 bin 375 liradan, 4 bin 658 liraya çıkarıldı.

Ankara ve İstanbul'da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı ise 4 bin 500 liradan,, 6 bin 210 liraya yükseltildi.

Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 lira, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 lira oldu.