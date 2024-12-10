Tavuk ve yumurta ihracatında kriz

Türkiye Gazetesinde C. Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı (DVS) tarafından Türkiye'den Malezya'ya yapılan kümes hayvanları ve kümes hayvanları ürünleri ithalatının geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Söz konusu kararın, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (WOAH) 31 Ekim 2024 tarihli Türkiye'deki kuş gribi virüsü hastalığına dair duyurusu sonucu, hastalığın Türkiye'den Malezya'ya yapılmakta olan ithalatla diğer kümes hayvanlarına bulaşma riski sebebiyle geçici olarak alındığı belirtildi.

RUSYA İLE YAŞ MEYVE İÇİN TOPLANTI

Bu arada, Türkiye ile Rusya Federasyonu yetkilileri, Türkiye'den Rusya'ya gerçekleştirilen yaş meyve ihracatıyla ilgili bir toplantı yaptı.

Edinilen bilgilere göre; Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi, Rusya Federasyonuna yönelik Türkiye menşeli bitkisel ürün ihracatı hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşme talep etti. Bu çerçevede, 22 Kasım'da bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirildiği öğrenildi. Görüşmede, Türkiye'den Rusya'ya son dönemde ihraç edilen yaş meyve ürünlerinde Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) üzerinde bulunan karekodun kontrolünde yaşanan sistemle ilgili problemlerin Türk ihraç ürünlerinin zamanında kabul edilmesine engel olduğu ifade edildi.

Tarım Bakanlığı yetkilileri de yaşanan sıkıntıların ihracatçı firmaların karekod uygulaması konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını anlattı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, ihracatçı birliklerini uyardı.