Meclis'te bütçe maratonu başladı: İlk gün iktidar ve ana muhalefet karşı karşıya geldi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği bütçenin ilk günündeki görüşmeler, 12 saat 5 dakika sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Oruç ve Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmelerin tümünde Genel Kurul'da bulundu.

Genel Kurul'da hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz aldı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

"Bugün milletimizin temel sorunu enflasyonsa bizim de en temel meselemiz, en temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek fiyat istikrarını sağlamaktır." diyerek enflasyonla mücadele ilişkin önemli mesajlar veren Yılmaz'ın gündeminde bugün başlayacak asgari ücret görüşmeleri de vardı.

Çalışan ve emeklilerin hiçbir zaman enflasyona ezdirilmediğini dile getiren Yılmaz, "Şu anda bir müzakere süreci var. Kamu, işçi kesimi ve işletmeler. Burada bir denge mutlaka bulunacaktır diye umut ediyorum." dedi.

"HANGİ ENFLASYONA EZDİRMEDİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti.

"Yıllardır asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik hamdolsun propagandasını yapanlara soruyorum. Hangi enflasyona ezdirmedin." ifadelerini kullanarak tepki gösteren Özel, "Son 3 yılda asgari ücretin brüt artışı yüzde 459 iken karma gıda enflasyonu yüzde 509'dur. Asgari ücretliyi hangi enflasyona ezdirmediğinizi TÜİK verilerinden bulup çıkarmanızı bekliyorum." diye konuştu.

Özel'in gündeminde belediyeler üzerinden yürüyen kreş ile SGK prim borçları tartışması da vardı.

81 ilde sayısı 653'e çıkan kreşleri 2025'te bine yükseltme hedeflerinden bahseden Özel, "Bunu görüp o kreşleri kapatmak isteyenler suç üstü yakanmıştır. Bugün SGK borçları tartışması adı altında yıllarca AK Partili belediyelerin yediği yemeğin faturasını faiziyle ve bir seferde CHP'li belediyelere ödetme gayretinin girişimidir." dedi.

Özel'in bu eleştirilerine yanıt AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Ala, "SGK borçlarınızı ödemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz eser belediyeciliği yerine konser belediyeciliği yapıyorsunuz. 94 milyon lirayı konsere harcıyorsunuz bizim itirazımız bunadır." diyerek tepki gösterdi.

Güler ise, "Kreş yaptılar. Ya bu 80 tane kreşin maliyeti ne soran var mı acaba. 80 tane yaptılar ya kaç tanesi kiralık. Kaç tanesi bina yapılmış. Şu bir trilyonluk bütçeyi nereye harcadılar." ifadelerini kullandı.

2025 yılı merkezi bütçesine MHP'den destek gelirken İYİ Parti ve Dem Parti ise bütçeye hayır oyu vereceklerini açıkladı.

Bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu'nun bütçeleri görüşülecek.