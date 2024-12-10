Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel alınacağına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, yalnızca 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personelin pozisyonlarının hangi birimlere vizelendiğini belirttiğini ifade eden Üzen, bunun yeni bir personel alımı anlamına gelmediğini vurguladı.

Medyadaki yanlış bilgilendirmelere karşı resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği belirtildi.