Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:6 yaralı
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 09:50, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:51
Ömer A. idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında, Mehmet S.'nin kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.