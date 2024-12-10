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Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikler yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle Basın İlan Kurumu, gazete ve internet haber sitelerinin elektronik ortamda denetlenmesine olanak tanıdı. Personel istihdam zorunluluğu da düşürüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 10:00, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:00
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Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikler yürürlüğe girdi

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ndeki değişiklikler, 10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelere göre, gazete ve internet haber sitelerinin denetimleri artık elektronik ortamda yapılabilecek. Yönetmeliğin 92. maddesinde yapılan bu değişiklikle, Kurumun mevcut teknik altyapı ve imkanları kullanılarak denetim süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Ayrıca, resmi reklam yayımlama hakkına sahip süreli yayınların kadro şartlarında da değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 82 ve 88. maddelerinde yapılan düzenlemeyle, gazete ve dergiler ile internet haber sitelerinde 2 personel istihdam etme zorunluluğu 1'e indirildi.

Bu değişikliklerin, yayın kuruluşlarının denetim ve personel gerekliliklerini kolaylaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

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