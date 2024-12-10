Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 0,20 puan azalarak 10.257,19 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,68 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek,10.300 ve 10.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.