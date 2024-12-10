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Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 10:44, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:45
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Kasımda ham petrol üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda en önemli ithalat kalemimiz olan petrolde daha önce arama yapmadığımız bölgelere odaklandık. 2021 yılında Şırnak Gabar'da Cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük petrol keşfine imza attık. Bir dönem girilemez, gidilemez denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin bugün en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik.

"Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk"

Bugün itibariyle Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle Türkiye rekoru kırdık. Bununla birlikte kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk. Bunları yaparken Gabar'ı adeta bir yol ağıyla donattık. Toplam 540 kilometre yol yaparak hem üretimimize hız verdik hem de bu yol ağını bölgede yaşayan vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olduk.

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