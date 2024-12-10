2025 yılı için Asgari ücret ne kadar olacak?

2025 yılı asgari ücretine ilişkin süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantıyla resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücret zammını belirlemek için masaya oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil etti.

Tarafların Asgari ücret talepleri ne kadar?

Toplantı öncesinde hem işçi hem de işveren kesiminden artış oranlarına dair talepler gündeme geldi. İşveren tarafını temsil eden MÜSİAD, yüzde 25'in üzerindeki bir artışı doğru bulmadığını belirterek, ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu. Buna karşılık işçi kesiminden DİSK, yayımladığı kapsamlı raporunda asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğini savundu ve yaklaşık 33 bin 500 TL'lik bir rakam talep etti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretin enflasyona sebep olmadığını belirterek, "Bir yıldır asgari ücrete zam yapılmıyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Adil bir gelir dağılımı ve çalışanların alım gücünü koruyacak bir zam bekliyoruz" dedi.

Hükümet konuya ilişkin net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, çalışanların beklentilerini karşılayacak ve ekonomiye yük getirmeyecek bir ücret belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, son yıllarda asgari ücrette yapılan artışların enflasyonun üzerinde olduğunu hatırlatarak, aynı politikanın devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir artış oranında anlaşmayı ümit ettiklerini belirtti. Işıkhan, "2002'de 184 TL olan asgari ücreti reel olarak yüzde 254 artırdık. 2024 sonunda uygulanacak yeni rakamın da çalışanlarımızı memnun edeceğine inanıyoruz" dedi.

Masada Dikkat Çeken Detaylar

Bu yıl komisyona işçi heyetini temsilen aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi farklı meslek gruplarından isimler katıldı. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlendi.

İşte muhtemel Asgari Ücret zam senaryoları

Yüzde 20 zam ile asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam ile asgari ücret 21 bin 252 lira seviyelerine yükselecek.

Yüzde 30 zam ile asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşabilir.

Yüzde 35 zam ile asgari ücret 22 bin 952 lira seviyesinde olacak.

Yüzde 40 zam ile asgari ücret 23 bin 802 liraya yükselecek.

Yüzde 45 zam ile asgari ücret 24 bin 652 lira olacaktır.

Yüzde 50 zam ile asgari ücret 25 bin 503 lira seviyesinde en yüksek artışı alacak.

Ekonomide Asgari Ücretin Önemi

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret, aynı zamanda toplumun genelinde fiyatlar ve alım gücü üzerinde belirleyici rol oynuyor. Mevcut durumda net 17 bin 2 TL olan asgari ücretin artışıyla ilgili beklentiler, hem ekonomik dengeler hem de çalışanların geçim şartları açısından büyük önem taşıyor.

Sonuç Beklentisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, aralık ayı boyunca yapacağı görüşmeler sonrasında nihai kararı açıklaması bekleniyor. İşçi ve işveren taleplerinin yanı sıra hükümetin ekonomik hedefleri doğrultusunda yeni asgari ücretin, 2025 yılı için milyonlarca çalışan tarafından merakla takip edildiği ifade ediliyor.