Youtuber Fatih Koparan 1 yıl önce Suriye'yi övüyordu

Suriye'de Esad rejiminin çökmesi sonrasında Sednaya cezaevindeki korkunç görüntüler ortaya çıkmıştı. 300 bine yakın kişinin tutulduğu cezaevinde bir çok mahkumun delirdiği, çürümüş binlerce cesetin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Suriye çok büyük ekonomik kriz yaşamasına ve muhaberat ajanlarıyla çok büyük zulümleri yapmasına rağmen bundan tam 1 yıl önce youtuber Fatih Koparan, Esad rejiminin sağladığı imkanlarla Şam'a gitmiş ve hayatın ne güzel olduğunu anlatmıştı.

Şam'daki Sednaya Hapishanesi, Esad yönetiminin 'insan mezbahası' olarak adlandırılıyor. Af Örgütü'ne göre 2011 ile 2016 arasında 13 bin mahkum cezaevinde öldürüldü.

Basketbolcu Kemal Canbolat da 1 yıl önce Suriye rejimini överken ""Ben bir Türk olarak yadırganmadan orada yaşayabiliyorsam Suriyeliler de geri dönebilirler." açıklamasını yapmıştı

İşte Fatih Koparan ve Halk Tv'de yapılan programa ilişkin olarak sosyal medyada yapılan paylaşım

1-) Gelin size Suriye İstihbaratının İlay Aksoy, Deniz Büstani, Kemal Canpolat ve Fatih Koparan isimli şahısların eliyle ülkemize nasıl bir operasyon çektiğini anlatayım. Bu şahıslar 2023 yılında bir Suriye gezisi düzenleyerek Suriyenin son derece güvenilir olduğuna ve Suriyeli. pic.twitter.com/uKfJOejBVv Abese İrca (@Abese_irca) December 10, 2024

Araştırmacı gazeteci Can Acun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geri dönen Suriyelilerin Sednaya hapishanesi gibi yerlerde işkencelerle öldürüldüğü ortaya çıktı. Esasında zaten bilinen bireydi ama şimdi bulunan naaşlardan da doğrudan kanıtlanmış oldu. Peki örnekte olduğu gibi Esed rejiminin propagandasını yapanlar, bu etki ajanlığının hesabını ödeyecekler mi? Türk yargısı harekete geçecek mi? " dedi.