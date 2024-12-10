Youtuber Fatih Koparan 1 yıl önce Suriye'yi övüyordu

'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Darphane açıkladı: Bireysel taşıtlar UTTS kapsamında mı?
Darphane açıkladı: Bireysel taşıtlar UTTS kapsamında mı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Youtuber Fatih Koparan 1 yıl önce Suriye'yi övüyordu

Muhaliflerin Şam'a girmesi ve Esad rejiminin çökmesi sonrasında Sednaya cezaevinden çürümüş cesetler çıkarken, youtuber Fatih Koparan 1 yıl önce Suriye Muhaberat ajanlarıyla birlikte Suriye'yi gezmiş ve ülkenin ne kadar güvenilir olduğunu anlatmıştı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:01, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:31
Yazdır
Youtuber Fatih Koparan 1 yıl önce Suriye'yi övüyordu

Suriye'de Esad rejiminin çökmesi sonrasında Sednaya cezaevindeki korkunç görüntüler ortaya çıkmıştı. 300 bine yakın kişinin tutulduğu cezaevinde bir çok mahkumun delirdiği, çürümüş binlerce cesetin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Suriye çok büyük ekonomik kriz yaşamasına ve muhaberat ajanlarıyla çok büyük zulümleri yapmasına rağmen bundan tam 1 yıl önce youtuber Fatih Koparan, Esad rejiminin sağladığı imkanlarla Şam'a gitmiş ve hayatın ne güzel olduğunu anlatmıştı.

Şam'daki Sednaya Hapishanesi, Esad yönetiminin 'insan mezbahası' olarak adlandırılıyor. Af Örgütü'ne göre 2011 ile 2016 arasında 13 bin mahkum cezaevinde öldürüldü.

Basketbolcu Kemal Canbolat da 1 yıl önce Suriye rejimini överken ""Ben bir Türk olarak yadırganmadan orada yaşayabiliyorsam Suriyeliler de geri dönebilirler." açıklamasını yapmıştı

İşte Fatih Koparan ve Halk Tv'de yapılan programa ilişkin olarak sosyal medyada yapılan paylaşım

Araştırmacı gazeteci Can Acun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geri dönen Suriyelilerin Sednaya hapishanesi gibi yerlerde işkencelerle öldürüldüğü ortaya çıktı. Esasında zaten bilinen bireydi ama şimdi bulunan naaşlardan da doğrudan kanıtlanmış oldu. Peki örnekte olduğu gibi Esed rejiminin propagandasını yapanlar, bu etki ajanlığının hesabını ödeyecekler mi? Türk yargısı harekete geçecek mi? " dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber