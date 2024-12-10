'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'belediyelerin SGK borcu' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari ücret mesajı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni bir dönem başlar mı?
Darphane açıkladı: Bireysel taşıtlar UTTS kapsamında mı?
Darphane açıkladı: Bireysel taşıtlar UTTS kapsamında mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucu 4,3 milyon memur "finansal okuryazarlık" eğitimi alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:51, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:59
Yazdır

Sermaye piyasalarının giderek derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte önemli hale geldi. Tasarrufların etkin şekilde yönetilmesi ve olası risklerden korunması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda SPK koordinatör kurum olarak görevlendirilirken bireylerin farkındalıklarını artırmak, karmaşık hale gelen hizmet ve ürünleri optimal şekilde kullanmalarını sağlamak, piyasaların sağlıklı ve istikrarlı ilerlemesini teminat altına almak amacıyla Platformu (https://okuryazarlik.gov.tr) uygulamaya alındı.

Platformda, "bankacılık", "borsa", "bütçe", "kredi", "kripto varlıklar" ve "yatırım" olmak üzere 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuldu. e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey katılım sertifikası alabiliyor. Sitenin açıldığı 22 Mayıs'tan bugüne kadar videoların izlenme sayısı 1,3 milyona ulaşırken bu sayının yakın dönemde daha da artması bekleniyor.

8 kamu kurumuyla protokol

SPK, platformun yanı sıra bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla " Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzaladı ve hedef kitlelere yönelik ve eğitici eğitimleri vermeye başladı.

Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplu ve özel duyurularla yaklaşık 60 bin personelinin platforma giriş yapmasını sağladı. 404 organize sanayi bölgeleri aracılığıyla 67 bin firmayla iletişime geçildi. İŞKUR tarafından özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına geçişini sağlamak üzere hayata geçirilen İş Gücü Uyum Programları (İUP) ile eğitimi zorunlu oldu. Bu kapsamda İUP'lardan yararlanan yaklaşık 100 bin kişi eğitimi aldı.

TOBB tarafından hedef kitlelere yönelik çalışma grubu oluşturulurken oda ve borsalar, sektör meclisleri, girişimci kurulları, sigortacılık, KOBİ, iştirakler ve insan kaynakları grupları aracılığıyla yaklaşık 2 milyon üye firmaya e-postayla duyuru iletildi.

Askerlerden kadınlara kadar

Her kademedeki askere uzaktan finans eğitimi verilirken "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği kapsamında 4 ilde yüz yüze 400 kadın ve KAGİDER Pusula aracılığıyla 5 bin 600 kadın girişimci platformuna yönlendirildi.

İkili işbirliklerine ilave olarak " Türkiye Seferberliği" kapsamında Kayseri, Adana ve Konya'da valilik, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalamak üzere ön görüşmeler devam ediyor.

Platformu internet sitesine "Katılım Finans"ın eklenmesi ve içerik üretimi konusunda ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile değerlendirmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucu "www.okuryazarlik.gov.tr" adresindeki videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı. Bu süreçte halihazırda Uzaktan Eğitim Kapısı'nda yer alan videolar değiştirilecek ve SPK çatısı altına alınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber