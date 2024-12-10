Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:33, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:41
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.K, gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.