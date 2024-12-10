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Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında kasım ayı verileri açıklandı. Volkswagen, en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binek otomobillerde Fiat Egea, hafif ticari araçlarda ise Fiat Doblo zirveye yerleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:36
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Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Satışlarda Dikkat Çeken Artış

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, kasım ayında 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan sayıları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarken, ekim ayına göre yüzde 12 düşüş yaşandı. Yayımlanan ilanların yüzde 46'sını oluşturan 176 bin 921 araç satıldı. Satışlar, ekim ayına göre yüzde 5 düşerken, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23 artış gösterdi.

Volkswagen Liderliğini Koruyor

İkinci el araç pazarında Volkswagen, kasım ayında 22 bin 239 adetlik satışla en çok tercih edilen marka oldu. Onu 21 bin 242 satışla Fiat ve 20 bin 659 satışla Renault takip etti. Ford, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Hyundai ve Toyota da en çok tercih edilen ilk 10 marka arasında yer aldı. Satılan araçların yüzde 75'ini bu markalar oluşturdu.

Binek Araçlarda Fiat Egea Önde

Kasım ayında 143 bin 459 adet binek o>tomobil satışı gerçekleşti. Fiat Egea, 8 bin 304 satışla en çok tercih edilen binek araç oldu. Egea'yı Volkswagen Passat, Renault Megane, Renault Clio ve Toyota Corolla takip etti. İlk 10 model, toplam satışların yüzde 34'ünü oluşturdu.

Hafif Ticari Araçlarda Doblo Zirvede

Hafif ticari araç pazarında 33 bin 462 adet satış gerçekleşirken, Fiat Doblo 4 bin 231 adetle en çok tercih edilen model oldu. Onu Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino takip etti. İlk 10 hafif ticari model, toplam satışların yüzde 70'ini oluşturdu.

Indicata'nın Verileri Ne Anlatıyor?

Makine öğrenmesi ve yapay zeka destekli iş zekası platformu Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını analiz ederek günlük 450 binden fazla aracın verisini tarıyor. Veriler, kurumsal ilanlara dayanıyor ve bireysel ilanları içermiyor. Kurumların ilanlarını geri çekme nedenleri arasında fiyat revizyonu veya aracın satışı bulunuyor.

Bu rapor, ikinci el pazarındaki talep ve trendleri anlamak için önemli bir rehber sunuyor.

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