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'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin nüfus politikalarına ilişkin önemli kararlar alındığını duyurdu. Yılmaz, "Hem yoksul hem yaşlı bir nüfus, bir felaket olur" diyerek Nüfus Politikaları Kurulu oluşturma kararı aldıklarını ve başkanlığını üstleneceğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 11:34, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:51
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'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada sermaye piyasalarının önemine dikkat çekti. Yılmaz, sermaye piyasalarının kalkınma ve refah için kritik bir role sahip olduğunu belirterek, yatırımcı sayılarına ve sektörün gelişimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hem yoksul hem yaşlı bir nüfus, bir felaket olur" uyarısında bulundu.

"Nüfus Politikaları Kurulu"

Yılmaz, "Nüfus Politikaları Kurulu oluşturma kararı aldık, başkanlığını üstleneceğim" dedi.

Cevdet Yılmaz ayrıca "Siber Güvenlik Başkanlığı'nı Meclis'e sunarak, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı güçlü bir yapı kuracağız." açıklamasını yaptı.

"Yatırımcı sayımız 36 milyonu aştı"

Yılmaz, "Pay senedinden borçlanma araçlarına kadar sermaye piyasalarındaki yatırımcı sayımız 36 milyonu aştı. Borsa yatırımcı sayısı ise 6,9 milyon kişi düzeyinde bulunuyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl halka arzlarda önemli bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl 54 şirket ilk kez halka arz oldu. Halka arzlardaki gelişme reel sektörün sermaye piyasasına ilgisine işaret ediyor ve şirketlerin bankacılık sektörü dışında da sermaye piyasasına yöneldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörünün finansal sistemdeki ağırlığına da değinen Yılmaz, "Bankacılık sektörümüz çok önemli. Finansal sistemimizin bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde sektörün ağırlığı oldukça fazla. Bankacılık dışı sermaye piyasalarının gelişmesiyle daha dengeli bir yapı temenni ediyoruz" dedi.

"Dünyada 10. Avrupa'da 1. sıradayız" /

Türkiye'nin halka arzdan sağlanan fon büyüklüğünde dikkat çekici bir başarı elde ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Halka arzdan sağlanan fon büyüklüğünde dünyada 10., Avrupa'da 1. sıradayız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, finans sektörüne yönelik politikaların devam edeceğini belirterek, "Finans boyutu olan yapıları destekleyici politikalara devam etmeliyiz" dedi. Ayrıca Orta Vadeli Program'ın öncelikleri arasında finansal istikrarın yer aldığını ifade ederek, "Orta Vadeli Program'da önem verdiğimiz konuların başında finansal istikrarın desteklenmesi gelmektedir" şeklinde konuştu.

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