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Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler işbirliğinde öğretim programlarında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu içeren ders bulunmayan hukuk fakülteleri belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:02, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:21
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Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 Yılı Faaliyet Planı "Adalete Erişim ve Mevzuat", "Politika ve Koordinasyon", "Koruyucu ve Önleyici Hizmetler", "Toplumsal Farkındalık" ile "Veri ve İstatistik" olmak üzere 4 ana hedeften oluşuyor.

Plana göre, üniversitelerin fakültelerindeki öğretim programları bağlamında gözden geçirilecek.

YÖK ve üniversiteler işbirliğinde yürütülecek çalışma kapsamında, 2025'in mayıs-haziran aylarında öğretim programlarında nu içeren ders bulunmayan fakülteleri tespit edilecek ve bu fakültelerde, eylül-aralık tarihlerinde nun müfredata eklenmesine çalışmalar yapılacak.

Öte yandan, üniversite öğrencilerinin şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye araştırma yapılacak. İlgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanacak soru formu, tüm öğrencilerin erişebileceği şekilde üniversitelerin öğrenci bilgi sistemine .

şiddet alanındaki akademik çalışmalarla ilgili sempozyum da düzenlenecek.

- Derslerde, şiddetin önlenmesi ve aile içi iletişime içerikler yer alacak

Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde okutulan derslerde farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının ilgi ve sorumluluğunda olacak çalışma ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla zorunlu ve seçmeli derslerde eşitlik ve adalet, şiddetin önlenmesi, aile içi iletişim, ailenin korunması ve güçlendirilmesine içeriklere yer verilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sunulan gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında, bireysel farklılıklara saygı, kişisel sınırlarının farkında olma, iletişim becerileri, duygu düzenleme, yardım isteme ve olumlu davranış kazandırma konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Ortaöğretim öğrencilerine siber şiddet, öfke kontrolü, sınır koyma, yardım arama, çatışma çözme becerileri, eleştiriye tolerans gösterme ve şiddetin önlenmesi konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları artırılacak.

Veli ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde, çatışma çözme, şiddetin önlenmesi, ihmal ve istismar farkındalığı, öfke yönetimi ve otokontrol konularında okul idaresi, öğretmen ve velilere seminer, konferans ve yayın hazırlama faaliyetlerinin uygulama alanı genişletilecek.

- Kurs programları ile seminerler düzenlenecek

Plana göre, çeşitli yaş gruplarına ve özel ihtiyaçlara "Öfke Kontrolü" ile" Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konularında kurs programları düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında/kurumlarında başta çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim görenler olmak üzere tüm öğrencilere özellikle şiddetin önlenmesi kapsamında eğitim, toplantı ve seminerler gerçekleştirilecek.

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