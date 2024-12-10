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Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'ye dönüşler ile ilgili konuştu. "Oradaki güvenli bölgede bugüne kadar hayatın ihyasıyla ilgili destek olan STK'lar ile de birlikte değerlendireceğiz. Bazı kolaylaştırmalarımız var, onu toplantıdan sonra Suriyelilere ve vatandaşlarımıza duyuracağız" dedi.

Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:21, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:22
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Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

"Geri dönüş için kapasitemizi artırıyoruz"

Bakan Yerlikaya, sınırdan geçişlerle ilgili yaşanan yoğunluğa ilişkin şunları söyledi:

"Az önce duyduk hükümetleri açıklanmış. Her şey o kadar taze ki insanlar oradan devamlı bilgi alıyor. Biz çarşamba günü öğleden sonra Suriyeli STK'lar ile toplantı yapacağız. Oradaki güvenli bölgede bugüne kadar hayatın ihyasıyla ilgili destek olan STK'lar ile de birlikte beraber oturacağız. Ortalama 2024'te aylık 11 bin karşıya gidiş var. Bu dün 300-400'dü. Bugün sadece bu rakam bunun iki katıydı öğlene kadar. Bizim günlük 3 bin kapasitemiz varken biz bunu şu anda günlük 15-20 bine artırdık. Orada görevlendirmeleri yaptık, Ticaret Bakanlığımız hazırlığını yaptı. Gönüllü, güvenli, onurlu bugüne kadar 2016'dan bu yana 738 bini aşkın Suriyeli döndü. Bu rakam ne kadar artarsa aslında bizim hazırlığımız her zaman olduğu gibi var. Zaten Suriyeliler ile ilgili onların adres güncellemelerini tamamladığımızı söyledik. 2 milyon 935 bin Suriyeli var. Her birinin adreslerini biliyoruz. Bunların içerisinde daha önce giden 738 binde olduğu gibi bulunduğu yerdeki il göç müdürlüklerine müracaatları bir randevu esası var. Bazı kolaylaştırmalarımız var onu Suriyeli STK'lardan sonra zaten bir basın toplantısı yapıp Suriyelilere ve vatandaşlarımıza duyuracağız."

"Muhaliflerin eline geçen tüm şehirlerin sayılarını paylaşacağım"

Suriye'deki Haleplilerin sayısının 1 milyon 236 bin olduğunu aktaran Yerlikaya, "Suriyeli STK'lar ile görüştükten sonra ve sosyal medyadaki paylaşılan ifadelerden sonra büyük bir heyecan ve çok büyük bir coşku var. 1 milyon 236 bin diye Suriye'deki Haleplilerin sayısını verdim. Çarşamba günü diğer kurtarılan muhaliflerin eline geçen tüm şehirlerin sayılarını da paylaşacağım. Yani 13 yıl geçti. Çok büyük dramlar yaşandı. Bu insanların kendi topraklarına dönmekle ilgili her birinin gönlünde bir hayali var" dedi.

"3 gün evvel bunların olacağı söylense hiç kimse inanmazdı"

Yerlikaya, "Statüde bir değişiklik olacak mı?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Zamanı gelince açıklama yapacağız. Her şey çok yeni. Bizim onla ilgili bir çalışmamız olsa bile bunun takvimi var. Hep beraber bunun keyfine varsın insanlar. Bundan 3 gün evvel bunların olacağı söylense hiç kimse inanmazdı. Gelinen noktada büyük bir dram yaşandı çok büyük trajediler yaşandı şimdi sevinsinler. Ülkelerine bir an önce kavuşmakla ilgili eylemin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Sahadan bize gelen sosyal medyadan konvansiyonel medyadan yapılan mülakatlardan bunu görüyoruz."

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