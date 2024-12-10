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Habur Sınır Kapısı'nda 6 Konur Papağanı bulundu

Şırnak'ta yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 6 papağan korumaya alındı. Şüpheli bir kişiye de 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 12:45, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:47
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Habur Sınır Kapısı'nda 6 Konur Papağanı bulundu

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 6 Konur Papağanı buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri papağanları korumaya aldı. Papağanlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, papağanların ticaret amaçlı ülkeye getirildiğini ve şüpheli M.E'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kalay, papağanların yolda yorgun ve bitkin düştüğü için birimlerinde bir süre uygulayacakları tedavi ve bakımlarının ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini aktardı.

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