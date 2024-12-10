Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalanlar tarihe kara leke olarak geçecek

Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terör örgütlerinin başı ezilecek
Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terör örgütlerinin başı ezilecek
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir
Hakan Fidan: Şartlar oluşursa Şam'da büyükelçilik açılabilir
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Hukuk fakültelerinin müfredatına yeni konu ekleniyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı bugün
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Tavuk ve yumurta ihracatında kriz
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Suriyelilerin dönüşü konut piyasasını ikiye böldü
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
Narin davasında, Avukatlar birbirine girdi
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
'Biz pazardan geliyoruz siz daha oranın yolunu yeni öğrendiniz'
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
İzmirli akademisyen İngiltere'de kayboldu, iki haftadır haber yok
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Bahçeli'den Bakırhan'a alkış
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalanlar tarihe kara leke olarak geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 13:01, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:02
Yazdır
Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalanlar tarihe kara leke olarak geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76'ncı yıl dönümü vesilesiyle başta milletimiz olmak üzere, tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.

İnsanlığın onur mücadelesinin önemli kilometretaşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmakta, küresel barış ve istikrarın tesisine rehberlik etmektedir. Ancak Beyannamenin varlığı, dünyanın pek çok yerinde en temel hakların ağır şekilde ihlal edilmesine ve insanlık değerlerinin hiçe sayılmasına engel olamamaktadır.

"Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk"

Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir. İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır.

Biz, devlet ve millet olarak, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmamayı bir insanlık görevi bildik. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

"Suriye'de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz"

60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ve 13 yıllık iç savaşın ardından komşumuz Suriye'de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına gereken her türlü desteği sağlayacağız.

"Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadelemiz devam ediyor"

Öte yandan, temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin en başında yer alan kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam ediyor. Nefret suçlarına müsamaha gösterenler ve bu suçları meşrulaştırmaya çalışanların, insanlığın bir arada yaşama iradesine kast ettiklerini bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum.

İnsanlığın kazanılmış haklarının muhafaza edilmesi, bu hakları ihlal eden uygulamaların sonlandırılması tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülüktür. Kurallara dayalı uluslararası sistemi çifte standartlardan arındırmak suretiyle, daha kapsayıcı ve adil bir anlayışla gözden geçirmenin, bu küresel yükümlülüğün ifasının ilk adımını teşkil ettiğini bir kez daha vurguluyorum.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü'nün bilhassa temel haklarından yoksun bırakılan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyor, Aziz Milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber