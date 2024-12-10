Otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 13:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:29
D.H. idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtakilerden Veli Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü D.H. ile otomobilde bulunan 2 kişi ise Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.