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THY, yolcu sayısını kasımda yüzde 8,3 artırdı

THY'nin raporuna göre, kasım ayında taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artış gösterdi. THY'nin yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:41
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THY, yolcu sayısını kasımda yüzde 8,3 artırdı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), kasım ayına ilişkin raporunu yayımladı. KAP'a yapılan açıklamaya göre THY'nin toplam yolcu sayısı Kasım 2024'te toplam 6,5 milyona ulaştı.

THY'nin raporuna göre, kasım ayında taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artış gösterdi.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2023 döneminde 2,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranında artış

THY'nin yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,5 oldu.

Şirketin taşıdığı kargo ve postalar, Kasım 2023 döneminde 154,1 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,9 artarak 166,2 bin ton olarak kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında da artış yaşanıyor

THY, Ocak-Kasım 2024'teki istatistiklerini de KAP'a açıkladı. Şirketin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Ocak-Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 78,7 milyon yolcu taşıyan THY'nin doluluk oranı ise geçen yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 olarak gerçekleşti.

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