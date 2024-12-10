İnşaat malzemesi sanayisi yıllık ihracatı ekimde 28,81 milyar dolar oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin ekimde sınırlı ölçüde gerileme gösterdiği belirtilen raporda, böylece temmuz-eylül döneminde endekslerde yaşanan üç aylık yükselişe de ara verildiği aktarıldı.

Raporda, 2024 Ekim'deki inşaat malzemesi sanayi ihracat performansının, eylüle göre değer ve miktar olarak azaldığı, geçen yılın ekim ayına göre ise sınırlı artış gösterdiği belirtildi.

İhracatın ekimde 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, bu sonucun, eylül ayının 116 milyon dolar altında kalırken, geçen yılın ekim ayı ihracatının ise yüzde 1,8 üzerine çıktığı kaydedildi.

- İhracat bir önceki aya göre 300 bin ton azaldı

Raporda, ekimde inşaat malzemesi sanayi ihracatının miktar olarak eylüle göre 300 bin ton azaldığı ve 3,84 milyon tona indiği, öte yandan, gerçekleşen bu miktarla geçen yılın ekim ayına göre yüzde 1,4 yükseliş kaydedildiği belirtildi.

Ekim ayında ortalama yıllık ihracat birim fiyatlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış kaydettiği ve 0,649 dolar/kg olduğu, ihracat birim fiyatlarının 2024 Eylül'e göre de sınırlı ölçüde yükseldiğinin endekslerde görüldüğü vurgulandı.

İnşaat malzemesi sanayi ithalatının ekimde 965 milyon dolar olarak kaydedildiği, böylece ithalatın 2023 Ekim'e göre yüzde 2,2 arttığı, öte yandan, ithalatın son üç aydır 1 milyar doların altında kaldığı belirtildi.

Raporda ekimde inşaat malzemesi sanayi ithalatının miktar olarak ise 313 bin 886 ton seviyesinde gerçekleştiği, aylık ithalatın miktar olarak düşüş gösterdiği, inşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatının ise ekimde bir önceki aya göre artış yaşadığı ve 3,07 dolar/kg seviyesine yükseldiği ifade edildi.

- Yıllık ihracat 28,81 milyar dolar oldu

Endeks kapsamında paylaşılan diğer bir veride ise 2024 Ekim itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi sanayi ihracatının 28,81 milyar dolar olduğu görüldü.

Bu sonuçla yıllıklandırılmış ihracatın, geçen yılın ekim ayı sonu yıllık ihracatının yüzde 2,5 altında kaldığı, ekimde yıllıklandırılmış ihracatın miktar olarak da yüzde 1,1 azaldığı ve 45,67 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatının ise 0,63 dolar/kg olduğu aktarılan raporda, ihracattaki artışın durduğuna, pazarlardaki durağanlık, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle ihracatın sınırlı performans göstereceğine dair tespitlere yer verildi.

- Ekimde alt sektörlerde farklı eğilimler yaşandı

İhracat pazarlarındaki durgunluğun inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkilediği belirtilen raporda, 2024 Ekim'de alt sektörlerin ihracat performansının geçen yılın ekim ayına göre miktar ve değer olarak farklı eğilimler gösterdiği ifade edildi.

Endeks verilerinde, 2024 Ekim'de sekiz alt ürün grubunun altısında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2023 Ekim'e göre yükseldiği görüldü. Öte yandan, iki alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2024 Ekim'de mineral, taş ve toprak ürünlerin yıllık ortalama ihracat birim fiyatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldığı, demir çelik ürünlerinin yılık ortalama ihracat birim fiyatlarının yüzde 4, metal bazlı ürünlerin fiyatlarının da yüzde 1,5 yükseldiği aktarıldı. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama yıllık ihracat birim fiyatı yüzde 2,2 azalırken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarının birim fiyatlarında yüzde 6,2 artış görüldüğü belirtildi.

Ekimde sekiz alt ürün grubunun beşinin ihracat miktarında, 2023 Ekim'e göre artış gerçekleştiği de endeks verilerine yansıdı. 2024 sonbaharının ikinci ayında miktar olarak ihracat düşüşleri geçen yılın aynı ayına göre demir çelik ürünlerinde yüzde 7,4, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 5,2 ve prefabrik yapılarda yüzde 23 olarak gerçekleşti. Miktar olarak mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 4,9, metal bazlı ürünlerde ise yüzde 5,3 artış kaydedildi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2024 Ekim'de sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracatın değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre arttığı görüldü.

Bu artışta, miktar ve birim fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğuna vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, metal bazlı ürünlerde yüzde 6,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 2,8, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 10,6 ve yalıtım malzemelerinde yüzde 4,7 değer artışı yaşandı. Demir çelik ürünlerinde yüzde 3,7, kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 1,5 ihracat değer kaybı kaydedildi.