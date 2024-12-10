Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 1 milyon 327 bin 144 lira ceza
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları dronla tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 327 bin 144 lira ceza kesildi. DKMP personelince kaçak avlanan 2 yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları dronla tespit edilen 3 kişiye, 1 milyon 327 bin 144 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
Mazgirt kırsalında dron kullanarak havadan denetim yapan ekipler, 3 kişinin Kale köyü mevkisinde 2 yaban keçisini avladığını tespit etti.
Bingöl'den bölgeye geldikleri belirlenen kaçak avcılara, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 327 bin 144 lira ceza uygulandı.
DKMP personelince kaçak avlanan 2 yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.