AK Parti'li Milletvekili Gören: 'Hedefimiz barışa katkı sağlayacak yeni bir sistem'

TBMM (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, "Türkiye'yi bu konuma getiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği proaktif dış politika uygulamaları birleşmiş, normatif söylem ve kadim hariciye kültürü bugün Türkiye'yi, Türkiye'den çok daha geniş bir coğrafyada kilit aktör konumuna taşımıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, TBMM'nin sadece Türkiye'nin değil, her daim bölgenin de istikrarı ve huzuru için güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

TBMM'nin, 28'inci Yasama Döneminde olduğu gibi ulusal ve uluslararası alanda sergilediği kararlı duruşuyla milletin sesi olduğunu dile getiren Biçer, Türkiye'nin haklı mücadelesinin en üst düzeyde temsil edildiğini söyledi.

Bu bütçenin sadece bir plan değil, bir ideal olduğunu ifade eden Biçer, "Bu idealin adı güçlü Türkiye'dir. Bu bütçe, kararlılıkla yol alan, hedefleriyle dünyaya meydan okuyan, hiçbir zorluk karşısında eğilmeyen büyük ve güçlü Türkiye'nin bütçesidir." dedi.

- "Türkiye tarihi yeniden yazmaktadır"

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan da 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin insanı merkeze alan bir bütçe olduğunun altını çizerek, AK Parti'nin milletin talep ve önceliklerini esas alarak bütçeleri hazırladığını kaydetti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne işaret eden Alparslan, "Özellikle Filistin'de, Gazze'de pek çok zulmün olduğu bir dünyada bugünü kutlamaktan hicap duyarım ama temennim şudur, yakın zamanda Halep, Hama, Humus ve Şam özgürlüğüne kavuştu. İnşallah, en kısa zamanda dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan beldelerdeki halklar da özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.

Alparslan, "Türkiye, güçlü demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle her alanda, dünyanın dört bir yanında seyreden olaylara müdahale etmekte, barışçıl ve aktif bir şekilde bunların seyrini değiştirmekte, hem kendi tarihini hem de dünyanın tarihini yeniden yazmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurulda, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in 12 Eylül askeri darbesini yapanların yargılamalarını sağlayan Anayasa değişikliğinin 2010'da gerçekleştiğini hatırlatması üzerine, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Yargıladınız değil mi 12 Eylülcüleri?" diye sordu.

İpek, "Evet, yapamadığınızı yaptık. 12 Eylül'e çok karşıydınız ama onları sanık sandalyesine biz oturttuk." diye karşılık verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da Türk yargısının yıpratılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların, Konsey üyesi ülkelerce icra edilme oranı yüzde 79 iken, ülkemizde icra oranının yüzde 90 olmasına rağmen ülkemizin yargısına haksızlık edilmesine müsaade edemeyiz." dedi.

- "AB, yeni dönemin gerçeklikleri doğrultusunda adımlar atmalı"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen de Türkiye'nin, düzensiz göç ile alakalı onurlu geri dönüş adına yaptığı fedakarlıkların, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de son yıllarda yeniden anlaşılan öneminin, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Kuzey Afrika'da, Sahraaltı Afrika'da ve Körfez'de geliştirdiği ilişkilerin ve yeni denklemin, Türkiye'nin AB tarafından ihtiyaç duyulacak bir aktöre dönüşmesini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Bu süreçlerde kaydedilen aşamaları Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin terörle mücadelesi ile alakalı haksız iddialar üzerinden sabote eden AB'nin, artık yeni dönemin gerçeklikleri doğrultusunda adımlar atması gerektiğini vurgulayan Önen, Türkiye'nin çıkarlarını yok sayarak AB lehine işletilmeye çalışılan süreçlerin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Önen, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleşen iç savaş ve büyük göçle alakalı tüm uyarıları ve çabalarını görmezden gelen AB'nin politikalarının çöktüğünü belirterek, "Türkiye ise Suriye savaşı konusunda hem insani hem askeri sınavı, şanlı tarihinde olduğu gibi başarıyla vermiş ve yüz akıyla bu insanlık imtihanından çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin ve AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, Vize Serbestisi Diyaloğu, Gümrük Birliği revizyonu gibi süreçlerde izlediği samimiyetsizliğin sona ermesi gerektiğini kaydeden Önen, AB'nin, içinde bulunduğu şartları iyi okuması, Türkiye'nin güncel gelişmelerde üstlendiği barışçıl ve stratejik arabuluculuğun farkına vararak, Türkiye ile eşit şartlarda bir işbirliği niyetini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, AB'nin hem siyasi hem askeri hem de iktisadi anlamda tercihi değil, zorunluluğu haline geldiğinin altını çizen Önen, "Türkiye'yi bu konuma getiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği proaktif dış politika uygulamaları birleşmiş, normatif söylem ve kadim hariciye kültürü bugün Türkiye'yi, Türkiye'den çok daha geniş bir coğrafyada kilit aktör konumuna taşımıştır." dedi.

Önen, bu gerçekliği temel alan hakkaniyet odaklı bir yaklaşımın, AB'ye de rasyonel politikalara geçiş ve bu politikaların gereğini yerine getirme ödevi verdiğini belirtti.

- "Hedefimiz barışa katkı sağlayacak yeni bir sistem kurmak"

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de her ülkenin bir dış politikasının bulunduğunu ancak her ülkenin bir dış politika vizyonunun olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, dinamik, meydan okuyucu, adil paylaşımı esas alan milli dış politika vizyonuyla küresel sistemin en vazgeçilmez aktörlerinden biri olduğunun altını çizen Bölük, "Hedefimiz, farklı medeniyetler, farklı ülkelerle aynı amaç ve aynı evrensel değerlerin etrafında kendi kimliğimizi koruyarak dünya barışının gelişimine katkı sağlayacak yeni bir sistem kurmaktır." diye konuştu.

- Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz aldı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca AK Parti milletvekillerinin konuşmalarını tamamlamalarının ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Van-Erciş yolunda gerçekleşen trafik kazasında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını aktararak, "Saatlerce Sayın Cevdet Yılmaz bize yaptıklarını anlattı ama daha Van Erciş yolunda o buzlanmaya karşı bir tuzlama çalışması bile yapılmadığını maalesef bugün yitirdiğimiz 3 vatandaşımızla bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Temelli ile Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Öte yandan Kavuncu, Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensupları ve sivil vatandaşları andı.

- "Ağır insan hakları ihlalleriyle alakalı pek çok şey konuşulmalı"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin, "Ortada hem dünyada hem de Türkiye'de kutlanacak bir şey var mı, emin değilim ancak daha iyi bir dünya ve daha iyi bir Türkiye için umudumuzu ve çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 295 bin hükümlü, 47 bin tutuklu olduğunu, toplam 343 bin kişinin cezaevlerinde tutulduğunu belirten Günaydın, son 20 yılda cezaevlerinde tutulan insan sayısının 6 kat arttığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise görüşmelerdeki usule itiraz ederek, grup başkanvekillerinin kendilerine yönelik bir sataşması olduğunu, usule aykırı davranmamak adına grup başkanvekillerinin konuşmalarına cevap vermeyeceğini söyledi.

Zengin, Van-Erciş yolunda yaşanan trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 50'nin üzerinde yaralının olduğunu söyledi.

10 Aralık İnsan Hakları Gününün bir kutlama günü değil bir hatırlama günü olduğunu vurgulayan Zengin, "Yanı başımızda hapishanelerde olanları görüyoruz. Ağır insan hakları ihlalleriyle alakalı dünyada pek çok şeyin konuşulması gerektiğinin bir kez daha hatırlanması gerekiyor." dedi.